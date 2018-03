Pub

O esloveno Aleksander Ceferin marcará esta segunda-feira presença na terceira edição da Gala Quinas de Ouro, em Lisboa, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no seu sítio oficial na Internet.

A Gala Quinas de Ouro 2018 realiza-se no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e tem por objetivo premiar os portugueses que se destacaram nas áreas do futebol, futsal e futebol de praia no ano 2017.

Ceferin estará presente no evento, em representação da UEFA, numa cerimónia que será marcada pela apresentação dos equipamentos oficiais da seleção lusa para o Mundial 2018, a serem estreados nos particulares de preparação para a competição.

A gala, que será transmitida pela RTP1 a partir das 21.00 horas, será apresentada por Pedro Pinto, Andreia Matos e Sónia Araújo e contará com momentos musicais protagonizados por April Ivy, Diogo Piçarra, Jimmy P. e Richie Campbell.