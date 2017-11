Pub

O futebolista argentino já prolongou o seu contrato com o FC Barcelona até 2021, disse esta terça-feira o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, embora sem confirmação oficial por parte do clube catalão

"O Messi já renovou com o Barcelona. Os contratos são oficiais quando são assinados e não quando se diz que foram assinados. Messi já renovou pelo Barça. Se não me enganaram, ele já assinou", disse.

Em julho, o Barcelona revelou que chegou a um acordo com o argentino, cujo contrato termina no fim da presente temporada, para representar o clube até 2021.

"Tudo está decidido e assinado", disse o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, a 5 de setembro, quando os adeptos ainda estavam em choque pela saída do brasileiro Neymar para o Paris Saint-Germain, no início de agosto.

O dirigente revelou a existência de "três contratos" que serão "válidos a partir de 30 de junho": "Um com a Fundação Messi, que foi assinado com o presidente da mesma e o irmão do jogador. Há um contrato de imagem de Messi rubricado pelo seu pai enquanto administrador da sociedade e ainda o contrato de trabalho assinado pelo seu pai, que tem o poder".

"É auditado porque entra nas contas da última temporada. Não há problema. Falta apenas a assinatura protocolar. Estamos tranquilos", concluiu.