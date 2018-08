Portugal vai defrontar Alemanha a caminho do Mundial 2019

De acordo com uma fonte da federação georgiana de râguebi que foi hoje conhecida, Roménia, Espanha e Bélgica terão sido desqualificadas do processo de apuramento para o Mundial 2019 no Japão. Como consequência, a Rússia estará apurada automaticamente como Europa 1 - e estará assim presente no jogo de abertura do certame diante da seleção nipónica. E, no caso que mais interessa ao nosso país, a seleção nacional irá defrontar a Alemanha (e não os muito complicados romenos ou espanhóis...) na qualificação a caminho da Taça do Mundo.

A decisão da World Rugby, da qual ainda não foi dada informação oficial, tem vindo a ser adiada há largas semanas num assunto que, inicialmente, foi tratado como exclusivo da Rugby Europe.

Desta feita, e mais uma vez de acordo com a publicação georgiana que diz antecipar a resolução, o organismo máximo do râguebi mundial decidiu que:

a. Roménia, Espanha e Bélgica são desqualificadas por quebra das leis de elegibilidade nas partidas de apuramento para o Mundial;

b. Rússia foi considerada limpa e está confirmada como Europa 1;

c. Alemanha foi também considerada limpa e fica classificada no 2.º lugar do European Championship;

d. Portugal irá assim defrontar a Alemanha com o vencedor do jogo a ser declarado como Europa 2;

e. Samoa irá defrontar, num play-off a duas mãos, a nação designada Europa 2.



O atraso da decisão adiou de forma significativa os jogos referidos, aguardando-se agora a posição oficial e a consequente marcação dessas partidas. Com a federação samoana a protestar já que a sua planificação foi completamente alterada sem ter qualquer culpa nos acontecimentos surgidos na qualificação europeia.

Recorda-se que a Roménia foi penalizada pela utilização do Sione Faka"osilea, que já havia representado o Tonga no circuito mundial de sevens da World Rugby. Victor Paquet não poderia ser elegível para alinhar pela Bélgica já que o fez através da nacionalidade do seu bisavô (ora as leis só permitem elegibilidade até aos avós). Já os espanhóis utilizaram Mathieu Bélie e Bastien Fuster, tendo ambos jogado pela seleção sub-20 francesa.

A expulsão do Tahiti do apuramento para o Mundial no início do ano também por quebra das leis de elegibilidade, duas semanas antes dos acontecimentos ocorridos na prova da Rugby Europe, já abrira um precedente que indicava que o organismo máximo do râguebi mundial não poderia tomar outra decisão.

Curiosamente, há muitos atletas de nações do nível 1 que trocaram de seleção através de habilidades legislativas. Recordamos que os galeses Ross Moriarty e Gareth Anscombe jogaram anteriormente e respetivamente, por Inglaterra e pelos sub-20 da Nova Zelândia. E o irlandês CJ Stander até capitaneou a seleção sub-20 sul-africana. A diferença entre romenos ou espanhóis ou grandes potências como Inglaterra ou Gales é a sua capacidade financeira e a possibilidade de detetarem talentos de forma mais precoce. Aliás, as respetivas federações até empregam pessoal com essa função...

Enquanto se aguarda a decisão oficial, sabe-se ainda que a 10 de maio, numa reunião em Dublin, que a Irlanda vai pedir a demissão dos responsáveis da Rugby Europe devido à inaceitável nomeação do romeno Vlad Iordachescu como árbitro do decisivo Bélgica-Espanha sendo a Roménia parte evidentemente interessada no desfecho.