Pub

Seleção nacional nunca mediu forças com sete das mundialistas e até pode ficar integrado num grupo com três delas. Sorteio está marcado para as 15.00 de Lisboa

A seleção portuguesa conhece esta sexta-feira as três seleções com as quais vai partilhar um grupo da fase final do Mundial 2018. Até às 15.00, hora para a qual o início do sorteio está agendado no Kremlin, na Rússia, apenas se sabem as condicionantes. Integrada no pote 1 dos cabeças de série, por força do 3.º lugar no ranking FIFA, a equipa das quinas sabe que vai defrontar uma seleção de cada um dos restantes potes (ver quadro), mas que no máximo terá a companhia de uma congénere de cada confederação continental, incluindo da UEFA - a única que poderá ter duas seleções por grupo.

Com a Rússia já garantida no grupo A, por ser a anfitriã, a armada lusa ficará alojada num dos restantes sete grupos, e poderá fazê-lo na companhia de três seleções... que nunca defrontou na sua história. Nessa condição, existem sete equipas (ver quadro), mas quase todas com caras bem conhecidas do futebol português.

Do pote 2 poderão surgir dois inéditos oponentes, ambos da CONMEBOL (América do Sul): Peru e Colômbia. Los incas, de regresso a Campeonatos do Mundo após 36 anos de ausência, tiveram Alberto Rodríguez (antigo central de Sp. Braga, Sporting e Rio Ave), Paolo Hurtado (atacante do V. Guimarães), André Carrillo (extremo emprestado pelo Benfica ao Watford), Iván Bulos (avançado do Boavista) e Luís Andvíncula (ex-V. Setúbal) nas últimas convocatórias. Já os cafeteros têm contado com Radamel Falcao (antigo avançado do FC Porto), Teófilo Gutiérrez (ex-Sporting), James Rodríguez (ex-FC Porto), Abel Aguilar (ex-Belenenses), Felipe Pardo (ex-Sp. Braga), Santiago Arias (ex-Sporting) e Guillermo Celis (médio do V. Guimarães) nos eleitos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Já do pote 3, Costa Rica - desde que o México não calhe em sorte antes - e Senegal são as seleções que Portugal pode defrontar pela primeira vez. O capitão dos ticos é o sportinguista Bryan Ruiz, que tem a companhia regular de Joel Campbell (ex-Sporting) e Rodney Wallace (ex-Arouca). Já os africanos, não têm um único jogador com passagem pelo nosso país.

E se o sorteio do terceiro pote não ditar um reencontro entre a formação capitaneada por Cristiano Ronaldo e Carlos Queiroz (Irão), há via aberta para a primeira troca de galhardetes entre um capitão da seleção nacional e o da Austrália, que surge como representante da AFC (Ásia), embora geograficamente pertença à Oceânia. Por Paços de Ferreira, há dois jogadores com o sonho de representar os socceroos no certame: o central Dylan McGowan, que tem sido pouco utilizado mas que foi convocado para a Taça das Confederações; e o avançado Awer Mabil, que ainda não soma qualquer internacionalização, mas que esteve nas últimas pré-convocatórias e no fim de semana colocou a defesa do Sporting em sentido.

Em alternativa, poderá haver uma primeira vez com o também asiático Japão, seleção pela qual Shoya Nakajima, médio do Portimonense que tem estado a ser uma das revelações da I Liga, nunca se estreou, mas que, pelo andar da carruagem, poderá estar perto.

Por outro lado, se antes Tunísia, Egito e Senegal não tiverem sido sorteadas para o grupo de Portugal, poderá haver um duelo inédito com a Nigéria. Pelas superáguias, têm sido chamados os nossos conhecidos Peter Etebo (médio ofensivo do Feirense), Elderson (ex-Sp. Braga), John Ogu (ex-U. Leiria e Académica), Shehu (ex-U. Madeira), Mikel (emprestado pelo FC Porto ao Bursaspor) e Chidozie (cedido pelos dragões ao Nantes).