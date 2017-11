Pub

Daniela Sabatino marcou o único golo da partida, ainda na primeira parte do jogo, que se realizou no Estoril

A seleção portuguesa de futebol feminino perdeu hoje em casa com a Itália, por 1-0, sofrendo a segunda derrota em três encontros na fase de qualificação para o Mundial'2019.

No Estoril, Daniela Sabatino marcou, aos 37 minutos, o único golo da seleção transalpina, que somou o quarto triunfo em outros tantos jogos no grupo 6.

Com três encontros disputados, Portugal tem três pontos numa 'poule' liderada pela Itália, com 12, mais três do que a Bélgica, que tem menos um jogo. Também com quatro jogos disputados, a Roménia tem três pontos e a Moldova zero.