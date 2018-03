Pub

A seleção nacional realiza este sábado, na Moldávia, o seu quarto jogo no European Trophy 2017/18 que comanda só com vitórias. Mas os Lobos alinharão sem o influente médio de abertura José Rodrigues que, por motivos pessoais, ficou em Lisboa

Será talvez difícil contabilizar a importância que o luso-sul africano José Rodrigues tem, atualmente, na seleção comandada por Martim Aguiar, onde ele é mais que o Cristiano Ronaldo do quinze português. Será, isso sim, uma espécie de tridente juntando Ronaldo a Messi e Neymar. Perceberam?

É que a influência do n.º 10 de Agronomia, 25 anos, é inegável... e tem sido decisiva nesta temporada em que se estreou a representar o país de seu pai, já que ele nasceu na zona de Durban (África do Sul). Não só pelos muitos pontos conseguidos - obteve 50 dos 112 alcançados por Portugal nos três jogos realizados no Trophy desta época - mas também pelo muito que joga e faz jogar, sendo o maestro do quinze nacional que evolui à sua volta e do seu génio está dependente.

Ainda há duas semanas, quando a seleção perdia ao intervalo, em Setúbal, com a Suíça (17-3) foi ele que, sozinho, deu a reviravolta ao resultado marcando na 2.ª parte dois ensaios de grande nível, para lá de ter concretizado quatro penalidades num total de 26 pontos (!) para os finais 31-17.

Ora para esta deslocação à Moldávia (o adversário não será dos mais complicados mas a viagem, que meteu uma paragem em Istambul, onde a equipa passou a noite de ontem, não foi pera doce...), José Rodrigues estará ausente por motivos pessoais - não se encontra lesionado permitindo assim ao seu clube utilizá-lo no jogo em atraso relativo aos quartos-de-final da Taça de Portugal, em Arcos de Valdevez... - o que obrigou Martim Aguiar a chamar o jovem Jorge Abecasis (CDUL) que terá assim oportunidade de alinhar no importante posto de médio de abertura.

Para o encontro, que terá lugar em Anenii Noi, cidade situada a pouco mais de 30 km da capital moldava, Quichinau, a partir das 11.15 (hora portuguesa), e face à indisponibilidade de Vasco Fragoso Mendes, Vasco Ribeiro, António Pena Monteiro (todos lesionados na conturbada 1.ª parte do jogo com a Suíça), Geordie McSullea, Bruno Medeiros (que capitaneou a seleção nos dois últimos jogos) e Hugo Valente, o selecionador nacional escolheu o seguinte quinze: Nuno Sousa Guedes; Caetano Castelo Branco, Tomás Appleton, António Vidinha, Manuel Cardoso Pinto; Jorge Abecasis, Manuel Queirós; João Lino (cap.), Sebastião Villax, Salvador Vassalo, Gonçalo Uva, Fernando Almeida, Francisco Bruno, João Bernardo Melo e João Vasco Corte-Real.

Como suplentes estarão Gonçalo Domingues, Nuno Mascarenhas, Salvador Cunha, Manuel Picão, Gonçalo Prazeres, Rodrigo Freudenthal, Manuel Vilela e José Maria Lupi, numa equipa muito jovem, que continua sem utilizar qualquer jogador que alinhe em clubes franceses, e na qual apenas três atletas têm mais do que 25 anos.

Este será o quarto jogo no Rugby European Trophy 2017/18 que Portugal lidera só com triunfos (República Checa, 45-12; Holanda, 36-12; e Suíça, 31-17).

A Moldávia é a atual 45.ª classificada do ranking da World Rugby no qual Portugal é 24.º e é um conjunto que se destaca pela capacidade física, praticando um modelo de jogo similar ao da Roménia (mas com muito menos qualidade, bem entendido ...) e que no ano passado, no Jamor, foi cilindrado por 59-0, resultado que passou a constituir a maior vitória da seleção em território nacional da história do nosso râguebi.

Na presente edição da prova os moldavos, últimos classificados, começaram por sofrer uma derrota pesada com a Holanda em casa (7-59), mas nas partidas seguintes, mesmo somando desaires, ofereceram uma boa réplica à Polónia (0-13) e Suíça (20-22).