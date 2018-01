Pub

Primeiro jogo é a 23 de março em Zurique, no Estádio Letzigrund, e o segundo, três dias depois, no Estádio de Genève, com a Holanda.

A seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação para o Mundial2018, em março, na Suíça. Portugal terá pela frente o Egito e a Holanda, em duas partidas que, servirão para aproximar a equipa nacional dos milhares de emigrantes portugueses.

O primeiro encontro terá lugar a 23 de março em Zurique, no Estádio Letzigrund, diante do Egito e três dias depois, dia 26, no Estádio de Genève, Ronaldo e companhia jogam com a Holanda.