Os jogadores da Seleção Portuguesa de Futsal posam para a fotografia no inicio do jogo amigável contra a Tailândia, um jogo de preparação para o Campeonato da Europa de Futsal, 25 de janeiro de 2018, no Palácio de Desportos de Torres Novas. PAULO CUNHA/LUSA

Pedro Cary, Fábio Cecílio, Ricardinho e Bruno Coelho fizeram os golos, no triunfo de seleção nacional, por 4-1. Próximo adversário é a Ucrânia.

A seleção nacional entrou com o pé direito no Campeonato da Europa de futsal, que está a decorrer em Ljubljana, capital da Eslovénia. Esta quarta-feira, na estreia na prova, Portugal goleou a Roménia, por 4-1.

O resultado não mostra as dificuldades que a equipa das quinas sentiu até aos cinco minutos finais de uma partida em que foi (ainda assim) claramente superior. Pedro Cary (de cabeça, ao minuto 4) e Fábio Cecílio (com um forte remate cruzado, aos 19') abriram caminho à goleada, numa primeira parte em que a seleção romena nunca conseguiu ameaçar a baliza portuguesa. Contudo, as coisas complicaram-se um pouco no segundo tempo.

A jogar em cinco para quatro (com guarda-redes/avançado), a Roménia reduziu a desvantagem aos 34', numa jogada de insistência concluída por Stoica. Portugal abanou, mas não caiu. E, pouco depois, aumentou a vantagem.

Aos 36', Ricardinho recebeu na área, rodou e rematou de letra, para o 3-1: um belo golo. E, aos 37', perante a baliza aberta, Bruno Coelho completou a goleada.

Com o triunfo, a seleção nacional fica no 1.º lugar do Grupo C, bem posicionada para se apurar para os quartos-de-final do Campeonato da Europa de futsal (passam os dois primeiros de cada agrupamento de três equipas). O próximo jogo de Portugal é domingo (17:00, RTP1), contra a Ucrânia. Antes, ucranianos e romenos enfrentam-se, sexta-feira, para a 2.ª jornada do torneio.