Pub

Seleção nacional venceu Roménia, por 4-1, no arranque do Campeonato da Europa. Melhor jogador do mundo desbloqueou jogo: fez golo de letra e esteve no lance dos outros três

A seleção nacional de futsal entrou com o pé direito no Campeonato da Europa em que espera, por fim, acabar com o jejum de títulos em grandes competições internacionais. E fê-lo com o inestimável contributo - e um toque de magia - do homem em que pousa a maior parte da responsabilidade de levar a equipa das quinas ao ouro: Ricardinho. Com um golo de letra do melhor futsalista do mundo e influência sua nos outros três, Portugal goleou ontem a Roménia, por 4-1.

Como na primeira ocasião em que portugueses e romenos se encontraram em Europeus de futsal (2007, em Gondomar), o "mágico" Ricardinho voltou a resolver a partida. O ala do Inter Movistar (que em 2007 fez os dois primeiros golos do triunfo luso, por 3-0) comandou a seleção nacional rumo a uma vitória indiscutível, no encontro inaugural do grupo C do Campeonato da Europa, que está a decorrer em Liubliana, capital da Eslovénia. E fê-lo com um toque de magia, ao marcar o 3-1: recebeu a bola à entrada da área, rodou e rematou de letra. Um belo golo, cujo vídeo partilhou no Facebook, com a mensagem "no Dia Internacional do Mágico, uma homenagem para todos aqueles que amam o futsal".

Apesar da superioridade lusa, o vencedor da partida esteve em dúvida até aos cinco minutos finais. Portugal - com Bebé, João Matos, Pedro Cary, Bruno Coelho e Ricardinho no cinco inicial - marcou cedo: aos 4", Cary respondeu de cabeça a um cruzamento daquele que é considerado o melhor jogador do mundo (eleito em 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017). E, após Bruno Coelho (remate travado por Felipe, aos 13") e Tunha (bola desviada para a barra, por Tonita, aos 18") ficarem perto do 2-0, Fábio Cecílio fê-lo ao minuto 19, com um forte remate cruzado, após uma reposição de Ricardinho.

Na primeira parte, a Roménia - com um português (Paulo Ferreira) e dois brasileiros naturalizados (Sávio e Felipe) - raras vezes conseguiu incomodar Bebé. No entanto, as coisas complicaram-se, para a seleção nacional no segundo tempo. A jogar em cinco para quatro (com guarda-redes/avançado), a equipa do Leste Europeu ameaçou várias vezes o golo (incluindo um remate ao poste, de Matei) e reduziu a desvantagem aos 34", numa jogada de insistência concluída por Stoica.

Portugal abanou com o golo sofrido, mas não caiu. E foi Ricardinho a comandar a reação: aos 36", tirou da cartola o golo de letra que alargou a vantagem lusa para 3-1. E, um minuto depois, com a Roménia novamente com guarda-redes/avançado, Bruno Coelho - servido por Ricardinho -, completou a goleada: o primeiro remate do ala ainda foi bloqueado por um defesa romeno, mas a recarga só parou no fundo das redes da baliza deserta.

"Fantástico! Equipa com espírito incrível e já cá estão os primeiros três pontos", celebrou Ricardinho, nas redes sociais. O triunfo deixou a seleção nacional com um pé nos quartos-de-final (passam os dois primeiros de cada agrupamento, de três equipas): se a Roménia não vencer a Ucrânia, amanhã, na segunda jornada, a equipa das quinas fica logo apurada. Portugueses e ucranianos encontram-se no domingo (17.00, RTP1), para a terceira e última jornada da fase de grupos.

De resto, além da goleada da seleção nacional, o dia de ontem ficou marcado por um surpreendente empate 4-4, no arranque do grupo D, entre a poderosa Espanha (campeã europeia e sete vezes vencedora da competição) e a inexperiente França (estreante em fases finais). Os encontros de anteontem Eslovénia-Sérvia (2-2, grupo A) e Rússia--Polónia (1-1, grupo B) também tinham dado empate: ou seja, só Portugal entrou a vencer neste Campeonato da Europa.