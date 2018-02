Pub

A equipa de Jorge Braz venceu o Azerbaijão por 8-1, com quatro golos de Ricardinho. Amanhã decide presença na final com a Rússia

A seleção nacional de futsal atingiu ontem, pela quarta vez na sua história, as meias-finais do Campeonato da Europa ao golear o Azerbaijão por 8-1. Ricardinho foi a grande figura da partida ao fazer um póquer, que o coloca como melhor marcador (seis golos) do torneio que se realiza na cidade de Ljubljana, na Eslovénia. Aliás, o melhor jogador do mundo tornou-se ontem o futsalista com mais golos marcados em fases finais de Europeus, com 21 golos, ultrapassando o russo Konstantin Eremenko (20).

Os azeris até começaram o jogo a ganhar, com um golo de Everton Cardoso (brasileiro naturalizado) logo aos 54 segundos, mas rapidamente Portugal deu a volta ao marcador, tendo-se tornado na primeira seleção a marcar cinco golos numa primeira parte de um jogo do Europeu. A goleada foi construída por Pedro Cary (2), Pany Varela e Bruno Coelho, além dos quarto apontados por Ricardinho.

A equipa treinada por Jorge Braz vai agora medir forças amanhã com a Rússia, que anteontem eliminou a Eslovénia com um triunfo por 2-0. Esta é a quarta vez que a equipa das quinas chega a esta fase da prova e só por uma vez conseguiu alcançar a final - foi em 2010, na Hungria, quando venceu precisamente o Azerbaijão no desempate por penáltis, tendo depois acabado por perder a final com a Espanha (2-4).

Nas outras duas ocasiões em que chegou às meias-finais, a seleção nacional acabou por ser afastada pela Espanha em 2007, no desempate por penáltis, após uma igualdade a duas bolas, e pela Itália em 2014, por 4-3.

Portugal vai enfrentar a seleção da Rússia pela quarta vez em fases finais do Europeu, sendo que até ao momento não conseguiu qualquer triunfo, tendo perdido na fase de grupos de 1999 (1-3) e no jogo de atribuição do terceiro lugar de 2007 (2-3). Na fase de grupos do Euro 2014 registou-se um empate a quatro bolas. Se conseguir vencer pela primeira vez os russos, a equipa das quinas terá como adversário na final o vencedor do Cazaquistão-Espanha, que também se realiza na quinta-feira.

O sonho, segundo Ricardinho

Ricardinho disse ter sido "uma vitória extraordinária" de Portugal e ao mesmo tempo "uma boa mensagem para todos". O mágico português assumiu que nas meias-finais a equipa das quinas irá "dar o melhor". "Temos um sonho e queremos concretizá-lo", disse o melhor jogador do mundo ao site da UEFA.

Questionado sobre o facto de se ter tornado no melhor marcador em fases finais do Europeu, Ricardinho não escondeu o orgulho de "ultrapassar um grande jogador como Eremenko". "É um recorde extraordinário, mas o futsal dá-nos sempre a oportunidade para fazer melhor... por isso vamos ver como será no próximo jogo", atirou.

O selecionador nacional Jorge Braz, que à partida para a Eslovénia assumiu o objetivo de conquistar uma medalha no Europeu da modalidade, assumiu que foi dado "mais um passo, mas apenas isso". "Agora vem mais outro passo no percurso que queremos construir", acrescentou, abordando já o duelo com a Rússia nas meias-finais: "A Rússia tem estado em finais de europeus e mundiais, mas nos nossos últimos jogos com eles têm sido muito equilibrados."