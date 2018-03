Pub

A seleção nacional confirmou hoje o triunfo no European Trophy 2017/18 ao vencer na deslocação à Polónia, por 27-25, numa vitória suada e surgida já em período de compensação graças a um ensaio de Rodrigo Freudenthal

Os milagres no desporto afinal ainda existem. E hoje em Lodz aconteceu um, permitindo à seleção nacional obter a reviravolta no marcador já com três minutos para lá dos 80 e que deu o primeiro triunfo de sempre, à terceira tentativa, em terras polacas. Triunfo esse que nem poderemos classificar de justo tal o modo desgarrado, anémico e pouco inteligente como o quinze de Martim Aguiar se apresentou para o seu jogo final na competição.

Depois da pálida imagem deixada e do muito sofrido triunfo conseguido esta tarde diante de uma Polónia, 34.ª do ranking mundial colocada 11 posições atrás de Portugal, e que carimbou a conquista do European Trophy permitindo aos Lobos irem discutir, com a Alemanha, a repescagem de acesso ao escalão acima do râguebi europeu, o Championship, quase que apeteceria comunicar à Rugby Europe (e também à World Rugby, no que respeita ao jogo com a Espanha de qualificação para o Mundial 2019) que abdicamos de realizar as duas partidas e daríamos já a vitória aos nossos adversários. Poupávamos tempo, dinheiro e evitávamos eventuais lesões frente a quinzes mais poderosos, mais fortes, mais rápidos... mais tudo.

No moderno e excelente estádio Widzewa, em Lodz (finalmente os Lobos pisaram um relvado em condições na prova!) a equipa nacional até começou a partida com boa atitude e tomando a iniciativa de jogo. E a entrada forte seria premiada com uma penalidade logo aos 90 segundos, que José Rodrigues (de regresso ao quinze titular mas agora como 1.º centro deixando o comando do jogo ao médio de abertura Jorge Abecasis, papel em que o 10 do CDUL mostrou não estar ainda talhado a este nível..) desperdiçaria.

Mas aos 6" um erro de palmatória de Abecasis (sem pressão nem ponta de adversário perto a menos de 30 metros largou para a frente uma bola que captara do ar) originou uma mêlée polaca à entrada dos nossos 22. E dela, o tanque e n.º 8 Zeszutek levou tudo à frente - ai que falta faz um Zeszutek qualquer na seleção portuguesa... - e libertou para o asa Marek Plonka que, em força, mergulhou para o ensaio inaugural da partida. Tão simples como emborcar um shot de vodka!

A perder por 7-0 Portugal tomou então decididamente conta das operações e ocupou o meio-campo polaco (infeliz Polónia tão habituada a ocupações, fossem elas nazis, soviéticas ou, como foi o caso, destes tão tenrinhos Lobos...) e em apenas cinco minutos virava o resultado. Primeiro numa penalidade de José Rodrigues e depois, com Salvador Vassalo a arrancar decidido pelas franjas de um maul após alinhamento (7-10).

Mas a seleção nacional - sempre com dificuldades na luta corpo-a-corpo diante dos pesados (e mesmo gordos) polacos - rapidamente se fartou de tanto domínio, entrou em modo "deixa andar que isto se resolve". E em três curtos minutos via o quinze de Duaine Lindsay passar para a frente com duas penalidades convertidas por Dawid Banaszek (13-10 ao intervalo) por faltas de Abecasis (placado, não largou a oval) e nas dificuldades do talonador nacional numa mêlée, uma área sempre de enorme sacrifício esta tarde.

E no recomeço, com a cabeça dos jogadores portugueses ainda nos balneários, aos 57 segundos uma arrancada, muito mal defendida, do centro polaco seria concluída pelo defesa Rajewski. Diga-se, desde já, que não deve haver no râguebi internacional outro n.º 15 com um físico daqueles, tipo boneco Michelin com proeminente barriguinha e tudo!

E seis minutos depois, acreditem, o tal "barrigudinho tipo barrica de ovos moles" bisaria perfurando em força (pudera!) a defesa nacional com José Rodrigues a ficar mal na fotografia...

A perder por 25-10 os Lobos espevitaram um pouco, mas seria através de lances a solo, e não num esforço coletivo e congregado, que a vantagem se foi reduzindo. Aos 51" o formação Manuel Queirós tirou a bola de um ruck, simulou enganando meia-Polónia e correu 50 metros (!) para o seu primeiro ensaio internacional (25-15).

Pouco depois o excelente asa (que muitos estragos fez na equipa portuguesa) Nowicki viu cartão vermelho por, de cabeça perdida, dar com ela em Sousa Guedes. E a jogar com mais um elemento durante os finais 25 minutos do encontro Portugal caiu literalmente em cima dos polacos. Mais com coração do que com cabeça, diga-se, mas nesta altura do campeonato seria pedir demais a Lobos desesperados e desnorteados por se verem a perder, tão perto do fim, com um quinze notoriamente inferior.

Aos 61" Tomás Appleton quase marcou (o árbitro decidiu que ele largara a oval no toque de meta...), mas seria Rodrigo Freudenthal - mais tarde sagrar-se-ia o herói do jogo - a salvar o dia (e o Trophy) para Portugal numa placagem salvadora aos 70" quando já não havia qualquer jogador português atrás de si.

E finalmente a arriscar jogando todas as bolas à mão e evitando assim o embate entre packs sempre favorável ao adversário, a seleção nacional acampou de armas e bagagens no meio-campo polaco.

Aos 73" Gonçalo Uva - até acabou por fazer uma exibição com bons apontamentos, especialmente nas touches, mas esteve ausente em parte incerta no confronto físico. Sabemos que era o dia da sua 99.ª internacionalização mas, com a mão direita partida, havia mesmo nexexidade de o pôr a jogar? - intercetou um passe, sprintou o que os seus 113 quilos permitem, mas sem velocidade teve a inteligência (e técnica) de deixar para Appleton voar para o terceiro ensaio português que reduzia para 25-22.

E já para lá da hora, aos 83" bem concedidos pelo árbitro galês Daniel Jones (que informou bem os jogadores do tempo-extra), um lance rápido desenvolvido pelos três-quartos nacionais seria concluído com Manuel Vilela a dar para Rodrigo Freudenthal escapar bem à placagem adversária e fazer, no seu segundo jogo por Portugal, um segundo ensaio para a sua conta pessoal.

E mesmo sem a conversão do ensaio Portugal vencia por 27-25 Afinal, repetimos, os milagres, ainda que por vezes injustos, existem!

Portugal alinhou e marcou: Nuno Sousa Guedes (2); Rodrigo Freudenthal (5), Manuel Vilela, José Rodrigues (3,2), Tomás Appleton (5); Jorge Abecasis (João Freudenthal), Manuel Queirós (5) (Gonçalo Prazeres); João Lino (cap.) (Vasco Fragoso Mendes), Sebastião Villax, Salvador Vassalo (5), Gonçalo Uva, Manuel Picão (Fernando Almeida), Francisco Bruno (Bruno Rocha), João Vasco Corte-Real (João Bernardo Melo) e Bruno Medeiros.

A classificação do Trophy ficou assim ordenada: Portugal, 23 pontos (tem um ponto a mais por ter obtido o grand slam); Holanda, 19; Suíça, 11; República Checa, 8; Polónia, 7; e Moldávia, 1. O jogo entre checos e moldavos, que concluirá a prova, realiza-se só a 14 de abril.

Como vencedora do Trophy, a seleção nacional vai agora defrontar a Alemanha, última classificada do Championship, em casa desta, na partida de repescagem para saber quem fica na principal divisão do râguebi europeu e que será realizada, em princípio, a 19 de maio.