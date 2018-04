Pub

A seleção portuguesa de andebol saiu esta quarta-feira derrotada com a Suíça por 28-27, no primeiro de dois particulares de preparação entre as duas equipas, disputado no Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, em Coimbra.

Portugal entrou melhor, inaugurando o marcador por Alexandre Cavalcanti e somando a primeira vantagem de dois golos aos sete minutos de jogo, antes de a Suíça retomar para 6-5 antes dos 10 minutos.

Até ao intervalo, ambas as formações alternaram na liderança, com o primeiro tempo a terminar com vantagem lusa (14-13), antes de a etapa complementar ver os suíços a regressarem em força, com o 18-15 nos primeiros dez minutos.

Nos minutos finais, a Suíça ficou a jogar com menos um e Portugal recuperou de 26-24 para um empate a 26, mas a exclusão de Gilberto Duarte, no último minuto, fez com que a seleção das quinas não conseguisse fugir do desaire.

"A Suíça mereceu ganhar, porque jogou imensamente melhor que nós", disse, no final do jogo, o selecionador português, Paulo Pereira, citado pela Federação Portuguesa de Andebol.

Segundo o técnico, a equipa sofreu "doze golos de contra-ataque", um aspeto a melhorar para o próximo jogo, no qual a equipa tem "de dar uma resposta", antes do play-off de apuramento para o Mundial 2019, frente à Sérvia, no mês de junho.

Portugal e Suíça voltam a defrontar-se na sexta-feira, pelas 19.30, no Pavilhão Dr. Mário Mexia.