Fase final da nova competição está marcada para junho de 2019. Itália e Polónia também são candidatas.

Portugal manifestou a intenção de receber, em junho de 2019, a fase final da primeira Liga das Nações da UEFA, a nova competição de seleções do 'velho continente', anunciou esta sexta-feira o organismo que superintende o futebol europeu.

De acordo com o sítio da UEFA, além de Portugal, candidataram-se a receber a fase final, entre 5 e 9 de junho de 2019, a Itália e a Polónia, as outras seleções do Grupo 3 da Liga A.

Tendo em conta que as três candidaturas são do mesmo agrupamento, o país que conquistar o primeiro lugar deverá ser indicado pelo Comité Executivo da UEFA, em dezembro de 2018, para acolher a fase final da primeira edição da prova.

As meias-finais realizam-se a 5 e 6 de junho e a final está prevista para o dia 9.