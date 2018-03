Pub

Trio convocado para o duplo compromisso com Islândia e Croácia de preparação para o Mundial 2018

O selecionador do México Juan Carlos Osorio chamou os portistas Dyego Reyes, Héctor Herrera e o benfiquista Raul Jiménez para os particulares frente à Islândia e à Croácia.

A lista é composta por 28 jogadores e inclui ainda a presença de Miguel Layún, lateral cedido pelo FC Porto ao Sevilha.

O México vai medir forças no Mundial com Alemanha, Coreia do Sul e Suécia.