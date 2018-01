O jogador do Portimonense, Shoya Nakajima (D), disputa a bola com Pedro Moreira do Rio Ave durante o encontro a contar para a Primeira Liga de Futebol realizado no estádio do Portimonense, Portimão, 29 de janeiro de 2018. LUÍS FORRA/LUSA

| LUÍS FORRA/LUSA