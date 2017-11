Pub

Técnico tornou-se no mais rápido a chegar às 500 vitórias como visitante na liga norte-americana de basquetebol ao conduzir, na terça-feira, os San Antonio Spurs ao triunfo em casa dos Dallas Mavericks (97-91)

O histórico treinador dos Spurs precisou de 835 encontros fora de casa para atingir as 500 vitórias, menos 41 jogos do que Pat Riley.

A grande figura do encontro acabou por ser LaMarcus Aldridge, nascido em Dallas e que marcou 32 pontos no regresso a casa, permitindo aos San Antonio Spurs isolarem-se no terceiro lugar da Conferência Oeste, com nove vitórias e cinco derrotas.

A fazer uma época negativa, os Mavericks, com esta derrota, passaram a ter o pior registo na NBA, com duas vitórias em 15 encontros, ocupando o último posto do Oeste.

No lado oposto estão os Boston Celtics, que lideram o Este, ao somarem o 13.º triunfo consecutivo, depois de terem começado a temporada com duas derrotas -- nunca nenhuma equipa tinha conseguido tantos triunfos consecutivos depois de começar com duas ou mais derrotas.

Marcus Morris marcou 21 pontos e 10 ressaltos e o rookie Jayson Tatum fez 19 pontos no triunfo dos Celtics, que voltaram a contar com Kyrie Irving, jogador que entrou em campo com uma máscara depois de ter sofrido uma pequena fratura na cara.

Numa noite com apenas três jogos, os Toronto Raptors impuseram a quarta derrota da temporada aos Houston Rockets, por 129-113, num duelo entre DeMar DeRozan (27 pontos) e James Harden (38).