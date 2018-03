Pub

Anúncio feito esta sexta-feira pela ICF

O Campeonato do Mundo de maratona de canoagem de 2020 vai decorrer em Ponte de Lima e o de canoagem de mar do mesmo ano em Viana do Castelo, anunciou esta sexta-feira a Federação Internacional de Canoagem (ICF).

Reunida em Tóquio, a ICF determinou que a cidade canadiana de Dartmouth será a anfitriã do Campeonato do Mundo de Sprint de 2020 e a alemã de Augsburg receberá o Mundial de Slalom também em 2020.

O Campeonato do Mundo de juniores de 2022 e de Canoa Sprint sub-23 do mesmo ano foi concedido a Szeged, na Hungria, e os campeonatos Mundiais de juniores e de canoa slalon de sub-23, também em 2020, acontecerão em Ivrea, em Itália.

Ponte de Lima receberá o Campeonato do Mundo de maratona de 2022, Saint Omer, em França, o Campeonato do Mundo de Kayak-Polo de 2022 e Treignac, também em França, foi o local escolhido para receber o Campeonato do Mundo de Águas Bravas de 2022.

Os Campeonatos do Mundo de corrida de mar de 2020 foram atribuídos a Viana do Castelo e os títulos de 2021 da mesma disciplina serão decididos em Lanzarote, em Espanha.

Já este ano, o Campeonato do Mundo de Canoagem de Maratona 2018 decorrerá em Vila Verde, no rio Cávado, de 06 a 09 de setembro, numa organização conjunta da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), autarquia e Clube Náutico Prado (CNP).