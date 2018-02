Pub

Agente entrou em paragem cardiorrespiratória durante intervenção

Um agente da polícia de intervenção do País Basco morreu esta quinta-feira durante intervenção em confrontos entre adeptos do Atlético Bilbao e o Spartak de Moscovo.

Os confrontos ocorreram após a chegada dos "ultras" russos à zona do campo do Atlético, antes do início do jogo. Gerou-se uma verdadeira batalha campal com adeptos da equipa da casa, que incluiu lançamento de copos de vidro, garrafas e bolas de golfe dos dois lados.

A polícia interveio para tentar pôr fim aos desacatos e foi durante essa operação que um agente entrou em paragem cardíaca, por razão que, segundo o El Mundo, são ainda desconhecidas.

O polícia foi levado ainda com sinais de vida para o hospital, mas já não foi possível estabilizá-lo.

Atlético Bilbao e Spartak de Moscovo jogaram esta quinta-feira para a Liga Europa, tendo os visitantes vencido por 2-1.

A Federação Espanhola de Futebol recomendou depois que em todos os estádios, no próximo fim de semana, seja observado um minuto de silêncio em memória do polícia basco.