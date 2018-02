Pub

Foram emitidos mandados de captura em nome dos dois cúmplices do futebolista Os dois homens terão fugido para Portugal

Rúben Semedo foi ouvido esta quinta-feira em Valência e ficou em prisão preventiva, sem direito a fiança, por "risco de fuga". O jogador português é suspeito de tentativa de homicídio. A polícia espanhola encontrou gotas de sangue em casa do futebolista e mensagens com ameaças feitas a partir do seu telemóvel. Cúmplices de Rúben Semedo são procurados pelas autoridades.

A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Correio da Manhã: a juíza de instrução do Tribunal de Llíria, em Valência, ordenou a prisão preventiva do português devido à descoberta dessas provas, que incriminam o jogador.

A aplicação da medida de coação máxima deveu-se ao perigo de fuga e de continuação da atividade criminosa.

As autoridades de Espanha procuram agora localizar os outros dois homens que terão sido cúmplices de Rúben Semedo, e já existem mandados de captura internacionais no nome dos dois, que, ao contrário do que foi veiculado na imprensa, não são familiares do jogador.

A Guardia Civil informou que os dois homens terão apanhado um avião para Portugal no dia a seguir à apresentação da queixa pelo jovem que diz ter sido sequestrado e ameaçado de morte pelo futebolista e pelos seus dois amigos.

Semedo, de 23 anos, é acusado de tentativa de homicídio, agressão, sequestro e ameaça com arma de fogo. Rúben Semedo já tinha sido protagonista de dois outros casos nos últimos meses, acusado de armar confusão numa discoteca e num bar de alterne com uma arma.