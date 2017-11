Pub

Bracarenses reclamam um golo por assinalar

O Rio Ave venceu este sábado o Sp. Braga, por 1-0, numa partida a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, e apurou-se para a próxima ronda da competição.

Um golo de Guedes deu a vitória à equipa de Vila do Conde, com a partida a ficar marcada por um momento polémico, em que os bracarenses reclamam que a bola entrou totalmente na baliza. O árbitro do encontro não considerou que tivesse sido golo. Veja o vídeo.