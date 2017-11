Pub

Ativistas europeus acusam israelitas de violação dos direitos humanos e pedem à organização que mude o local de partida da prova

Já se viu de tudo: o Tour a começar no Reino Unido (Londres 2007 e Leeds 2014), o Giro a arrancar da Dinamarca (Herning 2012) ou, até, a Vuelta a largar de França (Nîmes 2017). Mas nunca o facto de uma das grandes provas velocipédicas internacionais ter partida marcada para fora do país de origem causou tanta polémica. Agora, a escolha de Israel para acolher as três primeiras etapas da Volta a Itália de 2018 está a ser duramente criticada por um grupo de associações europeias de defesa dos direitos humanos, que pedem alterações ao percurso da prova - que será anunciado oficialmente na quarta-feira, dia 29.

"Fazer a grande partida da corrida de 2018 em Israel não só encobre a ocupação militar [da Palestina] como também vai aumentar a sensação de impunidade dos israelitas, encorajando-os a continuarem a negar ao povo palestiniano os direitos estipulados pela Organização das Nações Unidas e o acesso a necessidades básicas como eletricidade, água ou medicamentos", critica a Coordenação Europeia de de Comités e Asssociações pela Palestina (ECCP), numa carta aberta dirigida ao RCS Sport Media Group, organizador da Volta a Itália em bicicleta.

O grupo, que congrega 42 associações humanitárias de 19 países europeus, critica particularmente a escolha de Jerusalém como palco da 1.ª etapa - um contrarrelógio individual, previamente agendado para 4 de maio de 2018 (e para qual o primeiro-ministro isrealita, Benjamin Netanyahu convidou o Papa Francisco). "Ao fazê-lo, qualificam Jerusalém Oriental como parte de Israel e sua capital unificada, quando nenhum país do mundo a reconhece como tal", aponta ainda a missiva da ECCP, subscrita por figuras como o politólogo americano Noam Chomsky e os eurodeputados italianos Eleonora Forenza e Sergio Cofferati (da Refundação Comunista e do Partido Democrático, respetivamente).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Por isso, as associações de direitos humanos pedem ao grupo RSC "que mova para outro país o início da corrida" - assim como a 2.ª e 3.ª etapas, previstas para Telavive [a capital reconhecida internacionalmente] e Eliat. E ameaçam imputar aos "organizadores, patrocinadores de corrida e equipas participantes, as consequências legais e os danos de reputação decorrentes da colaboração com instituições e empresas israelitas envolvidas na violações dos direitos humanos e do direito internacional".

No entanto, por agora, a organização não parece querer ceder. "Israel representa uma boa oportunidade porque será a primeira vez que um Grand Tour começa fora das fronteiras da Europa. Será uma forma de exportar para o mundo tudo o que é italiano para o mundo e obter uma grande exposição internacional para falar sobre a Itália", defendeu um porta-voz da RCS, ao sítio CyclingNews.com.

E nem as equipas árabes do UCI World Tour, como a Bahrein Merida e a UAE Emirates, parecem disponíveis para boicotar a prova (Barém e Emirados Árabes Unidos não estão, de resto, entre os principais apoiantes da causa palestiniana). "Não queremos misturar política com desporto. Vamos respeitar aquilo que a RCS decidir", reagiu um porta-voz da equipa bareinita.

Até quarta-feira tudo ficará definido. Aí se ficará a saber se pela 14.ª vez, em 101 anos de história, o Giro parte do estrangeiro. A estreia foi em 1965, com saída da pequena república vizinha de San Marino - e com muito menos polémica.