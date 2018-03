Pub

Liverpool subiu provisoriamente ao terceiro lugar da liga inglesa de futebol após receber e golear o antigo clube de Marco Silva por 5-0. Egípcio já leva 28 golos na atual edição da Premier League.

O Liverpool subiu este sábado provisoriamente ao terceiro lugar da liga inglesa de futebol após receber e golear o Watford, por 5-0, com quatro golos do avançado egípcio Mohamed Salah, na 31.ª jornada da prova.

Em Anfield Road, o jogador de 25 anos não só fez um 'poker', como também esteve no lance do terceiro tento da sua equipa, marcado pelo brasileiro Roberto Firmino, aos 49 minutos.

Foi uma noite memorável para Salah, que marcou aos quatro, 43, 77 e 85 minutos, e ajudou o Liverpool a meter pressão sobre Tottenham e Manchester United, que vão disputar os jogos desta ronda mais tarde, devido à participação na Taça de Inglaterra.

Na lista dos melhores marcadores, o egípcio passou a somar 28 golos, mais quatro que Harry Kane, do Tottenham.

Na tabela, o Liverpool subiu ao terceiro lugar com 63 pontos, menos dois que o Manchester United, de José Mourinho que é segundo classificado, e mais dois que o Tottenham, agora quarto posicionado.

O Watford, que durante parte da época foi treinado pelo português Marco Silva, segue num tranquilo 11.º posto, com 36 pontos.

Numa ronda, para já, com apenas quatro jogos disputados, o Everton relançou a candidatura a um lugar de acesso às competições europeias, ao vencer por 2-1 no campo do Stoke City, que continua no penúltimo lugar.

O avançado turco Tosun fez os dois golos do Everton, aos 69 e 84 minutos, enquanto o camaronês Choupo-Mouting fez, aos 77, o tento da equipa da casa, que atuou com menos uma unidade a partir dos 30, por expulsão do escocês Adam.

O Everton segue no nono lugar, enquanto o Stoke City continua a três pontos da salvação.

Na luta pela manutenção, o Crystal Palace saiu dos lugares de despromoção, após vencer no campo do Huddersfield, por 2-0, enquanto Bournemouth ficou numa posição mais confortável, ao ganhar por 2-1 ao West Brom, cada vez mais último classificado.