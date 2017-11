Pub

Defesa Vasco Fernandes pressente que se os sadinos forem eficazes podem surpreender o tetracampeão nacional

O defesa Vasco Fernandes está otimista para a deslocação do V. Setúbal à Luz neste domingo (20.30) - relembre-se que os sadinos empataram na passada temporada a um golo.



"Preparamo-nos bem para ir lá ganhar e vamos tentar ser mais eficazes. Na Taça estivemos bem, faltou o golo. O Benfica foi mais eficaz e isso marcou a diferença. Vamos tentar ter a mesma qualidade de jogo e ser diferente na eficácia. O Benfica vai querer resolver o jogo rápido e temos de estar prevenidos, mas se formos mais eficazes podemos ir lá sacar pontos", disse o internacional sub-21.



A passar por uma grave crise interna, o V. Setúbal viu o seu presidente apresentar a demissão no início da semana. Perante este cenário, o defesa faz um apelo aos sócios sadinos: "Não nos sentimos abandonados, mas não é uma situação fácil. São tempos complicados. Pedimos aos nossos sócios que se juntem, que decidam rápido o futuro do clube e que seja para o bem de todos."