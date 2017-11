Pub

Números mostram por que Rui Vitória não abdica do transmontano. Ala esquerda do líder da I Liga é um perigo

Os números não dizem tudo, mas ajudam a explicar muita coisa que passa despercebida. Os dados fornecidos pela Goalpoint, start-up especializada em análise estatística de futebol, deixam evidente como Pizzi, um dos futebolistas mais criticados neste início de temporada, é fundamental para o técnico do Benfica, Rui Vitória.

Nestes dados (só relativos ao campeonato), que têm a média de cada ítem por 90 minutos e a respetiva percentagem, percebe-se como a importância de Pizzi se faz sentir a nível defensivo e ofensivo. O internacional português tem uma média de 7,66 recuperações de posse de bola por 90 minutos, acima de qualquer futebolista do Benfica e... do FC Porto. O melhor dos azuis e brancos é Danilo, um médio defensivo puro, que tem um valor aproximado mas inferior ao de Pizzi - 7,4.

Mas Pizzi também é crucial quando a equipa tem a bola. Ninguém tem uma média melhor no que diz respeito a passes para finalização. São 2,79 a cada 90 minutos jogados, precisamente o mesmo parcial que Alex Telles, o melhor portista, e aqui podemos entrar nas virtudes do ataque do líder da I Liga.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Se há um setor que requer cuidados por parte dos adversários é o flanco esquerdo da equipa de Sérgio Conceição, um perigo para as defesas contrárias. Como dissemos anterior- mente o futebolista que faz mais passes para finalização por parte do FC Porto é o seu lateral-esquerdo que, já agora, acrescente-se, é também o futebolista, olhando para as duas equipas, com mais cruzamentos em bola corrida por 90 minutos - 5,41.

Mas à sua frente joga Brahimi, um desequilibrador. O argelino faz em média, por cada 90 minutos, 8,25 dribles. Uma diferença assinalável para o melhor futebolista dos tetracampeões, o argentino Salvio - 5,4. A percentagem de eficácia de um e outro futebolista são surpreendentemente díspares com (clara) vantagem para o africano.

Também se sabe que Brahimi e Salvio são jogadores diferentes. O sul-americano, por exemplo, opta mais pelo remate e por alguma razão é o jogador do Benfica que mais tenta visar a baliza adversária de fora da área; do outro lado é Marega que se distingue neste capítulo. Aliás, Marega e Salvio lideram outro ranking, são eles a desfrutarem de mais ocasiões flagrantes, com o maliano a ter melhor aproveitamento.

Seria injusto não falar de Jonas, o futebolista das duas equipas que mais vezes remata, sendo que a maior parte no interior da área, com números semelhantes aos de Aboubakar mas melhor direcionados.

MAIS DRIBLADORES

DEFESAS GUARDA-REDES

DESARMES

DUELOS AÉREOS OFENSIVOS GANHOS

RECUPERAÇÕES DE POSSE

JOGADORES COM MAIS OCASIÕES FLAGRANTES

REMATES

PASSES PARA A FINALIZAÇÃO

FALTAS COMETIDAS

REMATES NA ÁREA

REMATES FORA DA ÁREA

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.