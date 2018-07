Piccini e Mathieu na convocatória para o clássico

Piccini e Mathieu estão entre os convocados do Sporting, o que possibilitará, caso se confirme a operacionalidade dos dois defesas, a Jorge Jesus jogar sem um central improvisado visto que André Pinto está fora com uma lesão contraída no Restelo.



Com a aptidão do italiano e do francês abre-se a possibilidade de o Sporting jogar com três centrais como fez no último encontro no Dragão.



William, como já se sabia, continua de fora por lesão.



Eis a lista oficial de convocados:

Rui Patrício e Salin; Piccini, Ristovski, Coates, Mathieu, Coentrão e Lumor; Palhinha, Battaglia, Petrovic, Misic, Rúben Ribeiro, Bruno Fernandes, Wendel, Bryan Ruiz, Gelson e Acuña; Bas Dost, Doumbia e Montero

Desta lista Jorge Jesus terá que preterir três pois chamou 21 elementos.