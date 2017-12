Pub

Treinador pacense confiante em bom resultado ao Sp.Braga

O treinador do Paços de Ferreira, Petit, considerou que a equipa precisa de ser mais eficaz na finalização e rigorosa defensivamente, prometendo lutar pela vitória na visita ao Sporting de Braga, em jogo da I Liga de futebol.

Na conferência de antevisão ao jogo de domingo, em Braga, da 13.ª jornada, o técnico pacense falou de "uma semana igual às outras", embora preferisse trabalhar sobre vitórias e não na 'ressaca' de uma derrota (o Paços perdeu em casa com o Sporting por 2-1), e garantiu o foco nos três pontos.

"Nestas seis semanas de trabalho, a equipa tem vindo a crescer, estamos com outra intensidade, e amanhã (domingo) temos um bom jogo entre duas equipas que querem ganhar", considerou Petit.

O técnico pacense disse que a equipa hoje está mais perto de conseguir a primeira vitória como visitante no campeonato, mas, para isso, destacou a importância do rigor defensivo e da eficácia na finalização.

"Em Chaves, criámos oportunidades, mas não concretizámos, e tivemos defensivamente uma ou outra falha, que trabalhámos para corrigir. Frente ao Sporting, também criámos algumas oportunidades. Temos, por isso, de ser mais eficazes e defensivamente mais rigorosos e concentrados", sublinhou.

Para sustentar esta ideia de rigor, Petit confirmou ter dado uma atenção especial nos treinos a "pormenores" como os "cantos defensivos e lançamentos laterais".

Petit deixou ainda grandes elogios ao Sporting de Braga, reconhecendo no adversário "uma equipa com muita qualidade e com várias opções para cada posição", a 'morder os calcanhares' aos primeiros lugares.

"É uma equipa com muita qualidade, num estádio difícil, onde tem ganho a maior parte dos jogos e consegue fazer mais do que um golo. O perigo vem do coletivo, mas, também, de algumas individualidades, conseguindo meter muita gente no último terço. Mas nós, Paços de Ferreira, também estamos focados e queremos lutar pelos três pontos. E, se calhar, vamos ter um jogo aberto", concluiu.

O Paços de Ferreira, no 13.º lugar, com 12 pontos, e o Sporting de Braga, quarto classificado, com 25, defrontam-se no estádio Municipal de Braga, no domingo, às 18:00, em jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol.