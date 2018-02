Pub

O novo treinador dos minhotos já orientou o treino desta segunda-feira de manhã, indicou o clube 17.º e penúltimo classificado da I Liga.

O técnico, que substitui Sérgio Vieira à 22.ª jornada, chega ao emblema vimaranense acompanhado do adjunto Tiago Oliveira e com um contrato válido até ao final da temporada.

"O treinador regressa assim a Moreira de Cónegos, depois de na época passada ter conduzido a equipa à conquista da manutenção", escreveu o Moreirense no seu sítio oficial na Internet, no mesmo dia em que pela manhã confirmou a contratação de Petit.

Petit, de 41 anos, tinha passado pelo Moreirense na época 2016/17 para substituir Augusto Inácio.

A estreia do novo treinador acontece no domingo às 16:00 na receção ao Desportivo de Chaves, em jogo a contar para a 23.ª jornada da I Liga.

Com quatro vitórias, sete empates e 11 derrotas, os minhotos seguem no penúltimo lugar com 19 pontos, apenas mais um que o último classificado, o Vitória de Setúbal, e a um do Desportivo das Aves, primeiro clube fora da zona de despromoção.

Petit, que iniciou a época no Paços de Ferreira, é o terceiro treinador do Moreirense nesta temporada, uma vez que Sérgio Vieira também substituiu Manuel Machado à 10.ª jornada.