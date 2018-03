Pub

Luís Advíncula, hoje lateral dos mexicanos dos Lobo BUAP, terá batido o recorde que ostentava Gareth Bale. Defesa peruano terá alcançado uma velocidade de 36,15 km/h

O antigo lateral peruano do V. Setúbal, Luis Advíncula, terá batido o recorde de jogador mais rápido do mundo, titulo que Gareth Bale ostentava. O atual jogador dos mexicanos dos Lobos BUAP terá, segundo alguns meios de comunicação social do seu país, alcançado uma velocidade de 36,15 quilómetros por hora, superando os 35,7 km/h do atacante galês do Real Madrid.

A dita jogada ocorreu no duelo contra o Chivas, a contar para jornada 11 do campeonato clausura do México. O antigo defesa vitoriano percorreu 68,5 metros em 6,82 segundos, numa corrida que começou junto à área adversária e apenas terminou junto à sua área, para roubar a bola ao avançado Alan Pulido.

O jogador, que passou por Portugal na temporada 2014/14, regozijou-se do feito através da sua conta no Instagram.