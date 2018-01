Pub

Filho do ex-tenista foi alvo de um tweet polémico por parte de um deputado e ex-juiz alemão que lhe chamou "pequeno meio-negro"

Jens Maier, ex-juiz e deputado do partido alemão de extrema-direita AfD, chamou "pequeno meio-negro" a Noah Becker, DJ de 23 anos, filho da lenda do ténis Boris Becker e da sua ex-mulher Barbara.

Noah quer agora levar Jens Maier a tribunal, mas foi o pai que veio a público criticar fortemente a situação e pedindo "consequências".

Num artigo escrito no jornal alemão Welt am Sonntag, Boris Becker escreveu sobre a situação e o facto de Jens Maier dizer que não foi ele que escreveu o tweet, mas sim outra pessoa.

Becker diz que "é como eles fazem na AfD: dizer alguma coisa e depois distanciarem-se", em declarações reproduzidas pelo Terra.

"Não se pode simplesmente aceitar o racismo. Ninguém é punido, ninguém paga e, no fim, infelizmente, o assunto cai no silêncio. É preciso acabar com isto", acrescenta Boris Becker.

O ex-tenista elogiou ainda a resposta do filho ao tweet tido como racista: "Noah fez tudo de forma genial. Ele disse que quem não conhece o mundo, quem nunca viu pessoas de outra cor e que pensam diferente, têm medo quando, de repente, elas aparecem na Alemanha".

"O Noah ainda quer enfrentar o ódio com amor. Mas eu tenho que confessar que ele está um passo à frente em relação a mim. De momento, eu exijo consequências", frisa.