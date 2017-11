Pub

Alexis Sánchez marcou aos 90 e gunners sobem ao quarto lugar

O Arsenal foi este domingo vencer ao campo do Burnley por 1-0, em jogo da 13ª jornada da Premier League. Valeu à equipa de Arsène Wenger um penálti marcado pelo chileno Alexis Sánchez, em cima do minuto 90, que coloca a equipa de Londres no quarto lugar, a um ponto do terceiro, o Chelsea.

Em grave crise continua o Everton, que foi goleado em Southampton por 4-1. Depois de uma primeira parte equilibrada, em que os da casa se colocaram em vantagem por Dusan Tadic e Gylfi Sigurdsson conseguiu o empate, após o intervalo deu-se o descalabro da equipa de Liverpool.

Com Cédric Soares no onze, o Southampton chegou ao triunfo com dois golos de Charlie Austin e um de Steven Davis. Com este resultado, o Everton fica apenas dois pontos acima da zona de despromoção.