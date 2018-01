Pub

DeMarcus Cousins sofreu uma rutura total no tendão de Aquiles nos instantes finais do jogo com os Houston e falha o resto da época

Acabou mal a noite de sexta-feira para os New Orleans Pelicans, que receberam e venceram os Houston Rockets por 115-113. A oito segundos do fim, com o resultado ainda incerto - diferença de um ponto a favor da equipa da casa -, DeMarcus Cousins tentou ir ao ressalto ao seu próprio lançamento da linha de lance livre, mas colocou mal o pé no chão e caiu. Resultado? Rutura total do tendão de Aquiles do pé esquerdo e consequente final de temporada para o poste de 27 anos.

Fez-se silêncio no pavilhão, afinal tratava-se da estrela da companhia, que estava provavelmente no melhor momento da sua carreira, prova disso mesmo era o facto de pela primeira vez ir integrar o cinco inicial do Oeste no All Star Game, que se realiza dentro de três semanas em Los Angeles.

Neste jogo com os Houston Rockets, DeMarcus Cousins conseguiu o segundo um triplo duplo da semana (15 pontos, 13 ressaltos e 11 assistências), que acabou por ser determinante para o quarto triunfo consecutivo (sétimo nos últimos oito jogos) dos New Orleans Pelicans, que estão nesta altura bem dentro da zona de apuramento para o playoff na Conferência Oeste, em sexto lugar com 27 vitórias e 21 derrotas, à frente dos Portland TrailBlazers, Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, equipas com as quais luta pelo apuramento.

Foi já na manhã de ontem que o poste fez uma ressonância magnética, que confirmou o pior dos cenários para Cousins. A rutura total no tendão de Aquiles representa uma recuperação entre seis e dez meses, o que quer dizer que até o início da próxima época está em risco.

Esta é uma das piores lesões que um basquetebolista pode ter, ainda para mais por se tratar de um poste de 2,11 metros e 122 quilos, algo que torna ainda mais difícil determinar com certeza o tempo de paragem, pois os jogadores de mais baixa estatura e mais leves têm facilidade em recuperar mais depressa. Nos tempos mais recentes, Kobe Bryant, Wesley Matthews e Brandon Jennings tiveram de lutar bastante para recuperar a sua melhor forma depois de uma lesão como esta.

Em final de contrato

Além do impedimento competitivo, esta lesão coloca um problema adicional a DeMarcus Cousins, que termina contrato com os Pelicans no final da época, pelo que o clube só saberá se o poste irá recuperar bem depois de 1 de julho, dia em que se realiza o draft, em que as equipas procuram os reforços para a nova temporada. O poste tinha para a nova temporada a expectativa de assinar um novo contrato por cinco anos no valor de 137 milhões de euros.

A questão que se coloca agora é se os New Orleans Pelicans vão conseguir suprir esta ausência de peso e manter-se na luta pelos playoffs. Cousins fazia uma excelente dupla com Anthony Davis, que colocava a equipa num patamar competitivo bastante elevado. Agora terá de ser Davis a assumir as despesas e a ter a responsabilidade de manter o nível da equipa.