Pub

Assessoria do antigo jogador revela que tal se ficou a dever a exaustão

Pelé, antigo internacional brasileiro, foi internado na quinta-feira de urgência após um desmaio na sua casa, alegadamente por exaustão, confirmou a sua assessoria.

O ex-jogador, de 77 anos, tinha uma viagem marcada para Londres durante este fim de semana, onde iria ser homenageado, mas teve mesmo de a cancelar

"Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, Pelé desmaiou e foi levado a um hospital no Brasil, onde passou por uma série de exames, que apontaram para uma exaustão grave. Ele permanece a soro, enquanto os médicos monitorizam a sua recuperação. Felizmente, não há indicação de nada mais sério do que exaustão", revelou a sua assessoria.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Refira-se que o ex-jogador já tinha aparecido em cadeira de rodas no final do ano passado, em Moscovo, por altura do sorteio do Mundial 2018, mas na altura tanto Pelé como a sua assessoria revelaram que essa situação se ficou a dever a cansaço.