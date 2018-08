Pedro Sousa faz história e espera que o melhor português faça igual

No chão. Assim acabou Pedro Sousa depois de ganhar a batalha diante de Gilles Simon, ontem, no Clube de Ténis do Estoril. Mal concretizou o match point que o colocou na segunda ronda do Estoril Open, o tenista português deitou-se no court e esperou por ajuda, acabando mesmo por dar a entrevista do pós-jogo estendido na terra.

Há semanas que o lisboeta de 29 anos vive atormentado por dores abdominais que o obrigaram, inclusive, a falhar dois torneios. Ontem, depois de duas horas e 24 minutos de jogo, com três duros sets frente ao ex-top 10 e atual n.º 70 ATP, Pedro Sousa não aguentou as cãibras e precisou de se deitar no chão.

"Fui tentando sobreviver enquanto pudesse. Achava que ia ficar estatelado no chão a qualquer momento. Nunca pensei conseguir chegar ao fim e fui prolongando até que consegui ganhar", confessou o lisboeta, no final do jogo, sorridente e sem querer ainda pensar no possível duelo com João Sousa: "Agora só quero descansar e recuperar."

Pior ficou Gilles Simon, que acabou eliminado pelo primeiro português a entrar em campo no quadro principal. O português (143.º ATP) entrou melhor no jogo e surpreendeu o francês no primeiro set (6-3), mas a resposta do ex-top 10 mundial não se fez esperar. Simon venceu o segundo set (6-4) e obrigou a que se jogasse um terceiro parcial, que acabou favorável ao lisboeta (7-6), que assim somou a segunda vitória da carreira em quadros principais de torneios ATP.

Superada a batalha francesa, Pedro Sousa espera agora por um duelo com João Sousa (68.º). Para que isso aconteça, o conquistador terá de trabalhar muito para superar Danill Medvedev (50.º ATP). O duelo entre o melhor tenista português e o russo está marcado para hoje, 1 de maio, Dia do Trabalhador (15.00, TVI 24). Medvedev disse conhecer bem o jogador português. "É um jogador fantástico. Esteve no top 30 e, embora tenha descido um pouco no ranking, neste ano tem jogado bom ténis. Ganhou ao Alexander Zverev e a outros bons jogadores. Vai ser um encontro duro, mas vou para o court dar o meu melhor e... talvez ganhe", comentou o russo.

E se o público deverá estar contra ele e a puxar por Sousa, Medvedev também tem as suas armas. "Não são muitos os jogadores a gostar do meu estilo de jogo, porque não é um ténis típico e tomo decisões pouco convencionais", disse, revelando assim um pouco da estratégia a usar frente ao vimaranense.

Gastão Elias travado por De Minaur

O tenista da Lourinhã, 108.º mundial e n.º 2 nacional, não chegou para travar a promessa australiana de 19 anos Alex de Minaur - que hoje se estreia em pares ao lado daquele que foi o mais jovem n.º 1 mundial de sempre, e atual capitão da seleção australiana, Lleyton Hewitt. Gastão Elias cedeu o jogo pelos parciais de 6-3 e 6-1 e fica, assim, pelo caminho, ele que no ano passado chegou à segunda ronda.

Ainda ontem, João Domingues (n.º 207 do mundo) garantiu a presença no quadro principal do Estoril Open, ao vencer o francês Corentin Moutet (136.º ATP), por 6-4, 2-6, 6-3, e vai jogar com o italiano Simone Bolelli (hoje às 13.00). Já Frederico Gil foi afastado na ronda final da qualificação pelo norte-americano Tim Smyczek (6-4 e 6-2) e João Monteiro não resistiu ao espanhol Ricardo Ojeda Lara (6-3, 2-6, 6-3), que será o adversário de Frederico Silva (hoje, às 12.00).