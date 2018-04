Pub

Presidente da Liga manifestou esta segunda-feira "total solidariedade e absoluta disponibilidade para combater este problema", após a reunião que contou com o presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, e sete capitães de equipa

O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Joaquim Evangelista, e sete capitães de equipa de clubes que integram as competições profissionais, estiveram esta segunda-feira reunidos com o presidente da Liga, Pedro Proença, para manifestar preocupação face ao clima de suspeição instalado no futebol português.

"A intenção foi manifestar insatisfação em relação ao clima de suspeição que tem atingido os jogadores nestas últimas semanas. Foram discutidas medidas para erradicar este fenómeno, mas ainda não estou em condições de anunciar essas medidas porque ainda teremos reuniões com a Secretaria de Estado e a Federação. Só depois dessas reuniões é que as medidas serão anunciadas. Acima de tudo, exigimos tranquilidade e respeito para com os jogadores, e que não sejam utilizados como armas de arremesso porque eles são o maior ativo deste negócio e desta indústria", afirmou Joaquim Evangelista, após a reunião que se realizou na sede da Liga de Clubes, no Porto.

Por sua vez, Pedro Proença, mostrou-se aberto a combater este problema. "A Liga manifesta a total solidariedade e absoluta disponibilidade para combater este problema e, da nossa parte, há total repugnância pelo que se tem passado. Somos campeões da Europa porque temos os melhores do mundo. Estes jogadores são também chefes de família e não podemos permitir que tudo seja posto em causa", vincou.

Também à saída da reunião, o capitão do Paços de Ferreira, Ricardo, salientou que "por trás do futebolista, há um homem e um chefe de família". "O nosso valor não pode ser continuamente posto em causa", acrescentou, corroborado por Tarantini, do Rio Ave. "Quisemos transmitir a nossa preocupação pelo clima que se tem vivido. E desde já agradecemos à Liga a disponibilidade e preocupação para tentar encontrar soluções para valorizar e respeitar a nossa profissão", afirmou o jogador dos vila-condenses.

Também presentes no encontro, estiveram Wilson Eduardo (Sp. Braga), Henrique (Boavista), Nélson Lenho (Desp. Aves), Bruno China (Leixões) e Luís Dias (Penafiel).