Presidente da Liga Portugal afirmou esta terça-feira que "será dada mais amplitude ao videoárbitro (VAR)" e que o International Football Association Board (IFAP) vai tomar uma decisão final sobre o assunto em março

O Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, anunciou esta terça-feira que o protocolo do videoárbitro irá sofrer uma reforma, para ir ao encontro das altas expectativas criadas. "Já existem várias versões do protocolo, e em março será tomada uma decisão final por parte do IFAB. Há questões que as pessoas percebem que este protocolo é algo limitativo, portanto tempos a noção que, passo a passo, terá de ser mais abrangente, não só nas quatro situações objetivas que existem [ndr: golos, grandes penalidades, cartões vermelhos e identidade de jogadores], mas também noutro tipo de circunstâncias", revelou, à margem da apresentação do programa Juízo Final, da Sport TV.

O dirigente faz, com quase dois terços do campeonato decorridos, um balanço positivo do VAR. "Em 21 jornadas, temos 35 situações revertidas. São factos objetivos. Estamos satisfeitos. É uma nova ferramenta, uma ferramenta tecnológica que tem aportado mais valor à competição. Mesmo percebendo que há margem de progressão, porque ainda nem um ano passou relativamente ao protocolo do IFAB, o primeiro balanço é positivo", considerou.

O antigo árbitro internacional, 47 anos, disse que "todos têm de se adaptar a esta nova ferramenta". "Os árbitros têm de arbitrar de forma diferente, os jogadores têm de jogar de forma diferente, os treinadores têm de treinar de forma diferente e os dirigentes têm que perceber que os lances já não são decididos da mesma forma, porque esta ferramenta implica outro tipo de abordagem. Há uma aprendizagem coletiva. Tem sido feito um esforço enorme por parte do Conselho de Arbitragem e da Federação Portuguesa de Futebol para corrigir situações que têm estado a correr menos bem. Tenho plena convicção de que a época 2018/19 começará com um vigor ainda maior", vaticinou.

Luciano Gonçalves pede "tempo e compreensão"

Para o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), o que falta ao VAR para ser perfeito é "tempo e compreensão". "São as duas peças que o VAR está a precisar. É necessário tempo para ser maturado e experiência para que o VAR seja uma peça imprescindível no futebol", acrescentou, também à margem do evento.

Luciano Gonçalves desejou que, em 2018, "deixem a arbitragem continuar o seu caminho, porque a arbitragem também quer um futebol melhor". "Acredito que os dirigentes vão mudar essa postura", vincou.

Sobre o clássico desta quarta-feira a contar para as meias-finais da Taça de Portugal, o líder da APAF foi perentório: "Desejo que o FC Porto - Sporting o mesmo que para um Tondela - Arouca, que os árbitros estejam bem e acertem todas as decisões."