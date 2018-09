Pavilhão João Rocha também acaba com jejum no hóquei

O Pavilhão João Rocha completa um ano de vida a 21 de junho, mas já proporcionou a conquista de três campeonatos em quatro das mais populares modalidades de interior (o Sporting não tem basquetebol masculino). Ontem, Bruno de Carvalho (que se esqueceu de mencionar a Taça da Liga de futebol na lista de cetros publicada no Facebook...) chorou após o triunfo (4-3) do Sporting sobre o FC Porto, que garantiu o título de campeão de hóquei em patins aos leões a uma jornada do fim. Foi o oitavo, 30 anos após o anterior. E ainda falta decidir o campeonato de futsal, em que os leões são favoritos.

"Futebol sénior feminino: Bi-campeãs nacionais; 2x Taça de Portugal; Super Taça. Rugby sénior feminino: Bicampeãs nacionais; 2x Taça de Portugal. Ténis de mesa: Tricampeão nacional; Taça de Portugal. Atletismo masculino e feminino: Campeões nacionais; Campeões europeus. Voleibol: Campeões nacionais. Hóquei em patins: Campeões nacionais. Andebol: Bicampeão nacional. Goalball: Bicampeão nacional; Campeão europeu. Futsal: A disputar a meia-final do campeonato; Taça de Portugal", foram as conquistas elencadas pelo presidente do Sporting, na sua página no Facebook, na temporada 2017-2018.

Notou-se a ausência da Taça da Liga que a equipa de futebol liderada por Jorge Jesus conquistou em janeiro, em Braga. Mas, talvez, esteja entre as generalizações com que o dirigente leonino rematou a publicação: "E tantas, tantas outras conquistas nas restantes modalidades! Obrigado a todos pela atitude e compromisso!!!! Isto é o Sporting Clube de Portugal! O universo sportinguista merece ser feliz!"

Certo é que o oitavo título da secção reativada em 2014-2015 confirma o poderio do Sporting nas modalidades, que ainda pode culminar com o campeonato de futsal - os verde e brancos discutem com o Modicus o acesso à final (adversário sairá da eliminatória entre Benfica e Sporting de Braga).

No hóquei, o Sporting igualou o Paço d"Arcos em número de títulos (8), mantendo-se a considerável distância de FC Porto (22) e Benfica (23). FC Porto-Riba D"Ave e Sp. de Tomar-Valongo, nas meias-finais de 16 de junho, definirão a dupla que discutirá a final da Taça de Portugal, no dia seguinte, em jogos que se disputam em Tomar.

Ontem, no Pavilhão João Rocha (cuja lotação havia esgotado em seis horas), Bruno de Carvalho foi um dos 2523 espectadores. O Sporting esteve sempre na frente (1-0: Caio, 5 minutos; 1-1, Hélder Nunes, 22; 2-1, Pedro Gil, 38; 3-1, Ferran Font, 43 (livre direto); 3-2, Gonçalo Alves, 46; 4-2, Pedro Gil, 47; 4-3, José Costa, 50). E o presidente foi dos mais efusivos nos festejos com a equipa, abraçando-se a jogadores, técnicos e staff no centro da pista. Em lágrimas, tal como já havia sucedido nas celebrações dos campeonatos de voleibol e de andebol. Nas bancadas, fizeram-lhe companhia o vice Carlos Vieira, Luís Gestas, membro do conselho diretivo, e Augusto Inácio, diretor-geral do futebol.

"Desde o início assumimos que não podíamos ter momentos de euforia e de depressão, porque tudo era sustentado no trabalho. A única coisa em causa era conquistar ou não três pontos. Hoje é um momento de euforia e aqui, sim, podemos extravasar. Hoje conseguimos um título que nos fugia há 30 anos", exultou o treinador Paulo Freitas, que enalteceu equipa técnica, direção e jogadores.

Guillem Cabestany, treinador do FC Porto, deu os parabéns ao adversário e apontou à Taça de Portugal: "Esta época vai fechar-se com o título da Taça, espero. Esta equipa fez muito para levantar o Campeonato e a Liga Europeia. Ficámos com um amargo de boca e muito tristes."