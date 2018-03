Pub

Tianjin Quanjian, orientado pelo português, venceu esta sexta-feira por 4-0 no terreno do Henan Jianye, em partida da 1.ª jornada do campeonato chinês.

Paulo Sousa entrou com o pé direito na Superliga Chinesa, ao golear no terreno do Henan Jianye, pelo qual alinhou o avançado português Ricardo Vaz Tê (durante 81 minutos) e que ainda não contou com Orlando Sá, por 4-0, em partida da ronda inaugural.

O antigo médio benfiquista Axel Witsel inaugurou o marcador, aos 45 minutos. Na segunda parte, Modeste bisou (51' e 70') e Ke Sun marcou um golo (58').

Nos outros jogos do dia, o heptacampeão Guangzhou Evergrande foi derrotado em casa pelo vizinho Guangzhou R&F F.C. (4-5), enquanto Shanghai Shenhua e Changchun Yatai empataram a um golo.

Este sábado, será a vez de entrarem em campo o Chongqing Lifan de Paulo Bento e do antigo avançado benfiquista Alan Kardec, que vai receber o Beijing Renhe (07.30 portuguesas) e o Shangai SIPG de Vítor Pereira e do antigo atacante portista Hulk, que joga em casa diante do Dalian Yifang de José Fonte e Gaitán.