Paulo Fonseca vence Taça e pode fechar semana como campeão

O Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca conquistou ontem a Taça da Ucrânia, naquele que foi o quarto troféu do treinador português naquele país do Leste Europeu.

Na final diante do rival Dínamo Kiev, em Dnipro, quem vencesse sabia que ia tornar-se o recordista da competição, com 12 títulos contra 11 do adversário. Coube ao clube do técnico luso essa honra, levantando o troféu pelo terceiro ano consecutivo ao bater a equipa da capital por 2-0.

Após uma primeira parte sem golos, o avançado argentino Facundo Ferreyra - recentemente apontado ao Benfica - inaugurou o marcador aos 47", na sequência de um cruzamento da direita. Cerca de um quarto hora depois, Yaroslav Rakitskiy sentenciou o resultado através de um pontapé livre direto.

Começou da melhor forma a semana de Paulo Fonseca, que tem sido associado a uma possível transferência para Nápoles e Arsenal, podendo assegurar a conquista do campeonato já no domingo, em caso de triunfo caseiro sobre o Veres Rivne. A confirmar-se, será a segunda dobradinha consecutiva para o treinador de 45 anos, que no início desta temporada já venceu a Supertaça.

Juventus esmaga AC Milan

A noite de ontem também foi de festa para a Juventus, que conquistou a 13.ª Taça de Itália - a quarta consecutiva - após esmagar o AC Milan por 4-0 na final disputada no Olímpico de Roma. Tal como na Ucrânia, o resultado foi construído na segunda parte: Benatia (56" e 64"), Douglas Costa (61") e Kalinic na própria baliza (76") marcaram os golos de um jogo em que André Silva não saiu do banco.

Tal como o Shakhtar, a vecchia signora poderá assegurar igualmente a dobradinha - a quarta seguida - no domingo, bastando um empate no terreno da Roma.

Depoitre trama Carvalhal

Por Inglaterra, muito más notícias para Carlos Carvalhal. A hipótese mais realística de o Swansea permanecer na Premier League passava por vencer o Stoke na última jornada e esperar que o Huddersfield fosse derrotado diante de Chelsea e Arsenal nos dois jogos que lhe restavam, mas os terriers empataram ontem à noite em Stamford Bridge (1-1), assegurando matematicamente a permanência. O golo da equipa de David Wagner foi apontado pelo ex-avançado portista Laurent Depoitre - Marcos Alonso marcou para os blues. Só mesmo um milagre pode salvar a equipa de Carvalhal.

Noutros encontros de ontem, Adrien Silva cumpriu os 90 minutos no triunfo do Leicester sobre o Arsenal (3-1) - os gunners perderam os sete encontros disputados fora em 2018 -, o Tottenham assegurou a presença na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões após bater o Newcastle em casa (1-0) e Bernardo Silva faturou na vitória caseira do Manchester City sobre o Brighton (3-1). Com a vitória desta quarta-feira, o conjunto orientado por Pep Guardiola bateu mais dois recordes na liga inglesa: pontuação máxima (97 pontos) e melhor registo de golos (105).

Nesta noite (19.45), o Manchester United de José Mourinho poderá garantir o segundo lugar, bastando um empate no terreno do West Ham de João Mário.

Layún marca ao Real Madrid

Em Espanha, um Real Madrid desfalcado de Cristiano Ronaldo (entorse no tornozelo direito) saiu da Andaluzia derrotado (2-3) por um Sevilha desesperado por pontos para se qualificar para a Liga Europa. O avançado francês Ben Yedder (26"), o lateral mexicano emprestado pelo FC Porto, Miguel Layún (45"), e Mercado (84") apontaram os golos da equipa de Joaquín Caparrós - e Borja Mayoral (87") e Sergio Ramos (de penálti, depois de ter falhado outro) dos merengues.

Já o Barcelona recebeu e goleou o Villarreal por 5-1, com golos de Coutinho (11"), Paulinho (16"), Messi (45") e Dembelé (87" e 90"), contra o de Sansone (54"). Continua vivo o sonho de os catalães terminarem a liga sem derrotas.