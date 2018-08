Paulo Fonseca na lista para treinar o Nápoles

Paulo Fonseca conquista segunda Taça ao serviço do Shakhtar

Paulo Fonseca é um dos nomes apontados esta segunda-feira pelo jornal italiano Corriere della Sera como estando na lista do Nápoles para suceder a Maurizio Sarri no comando técnico do segundo classificado da Série A.

O treinador português será mesmo o plano B do presidente Aurelio de Laurentis para assumir a equipa a partir da próxima época, pois a prioridade é o italiano Carlo Ancelotti, com quem, garante aquele diário, já foram feitos os primeiros contactos.

Contudo, a vontade do ex-técnico do Real Madrid e Bayern Munique em assumir a seleção italiana poderá o presidente napolitano avançar para Paulo Fonseca, que este domingo se sagrou bicampeão da Ucrânia pelo Shakhtar Donetsk, clube pelo qual venceu também a taça.

A imprensa inglesa, entretanto, coloca o treinador português como hipótese também para orientar o Everton e o West Ham.