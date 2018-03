Pub

Treinadores portugueses entram com o pé direito na Superliga chinesa com vitórias, seguindo o exemplo de Paulo Sousa na véspera

Vítor Pereira e Paulo Bento entraram com o pé direito na Superliga chinesa de futebol. O ex-técnico do FC Porto, que orienta o Shanghai SIPG, goleou por 8-0 o Dailan Yifang, equipa onde atuam o central português José Fonte e o ex-benfiquista Nico Gaitán.

Ao intervalo, o Shanghai SIPG já vencia por 3-0, com golos de Óscar (2) e Hulk (g.p.). Na segunda parte, o festival de golos continuou com o marcador no final a registar uma goleada das antigas: 8-0. Wu Lei (3), mais um de Oscar e Lu Wenjun consumaram o triunfo.

O brasileiro Alan Kardec, que jogou no Benfica em 2009/10, 2010/11 e 2012/13, marcou o único golo do Chongquing Dangdai Lifan, equipa treinada por Paulo Bento, aos 23 minutos, na transformação de uma grande penalidade.