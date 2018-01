Pub

O treinador escocês assinou esta segunda-feira um contrato válido até junho de 2020 pelo potters, sucedendo ao galês Mark Hughes no comando técnico do 18.º classificado da Liga inglesa.

O antigo médio, campeão da Europa pelo Borussia Dortmund em 1996/97, vai assumir funções na terça-feira, um dia depois de o clube visitar o Manchester United do português José Mourinho, em jogo da 23.ª jornada.

O Stoke City ocupa o 18.º e antepenúltimo lugar do campeonato inglês, com 20 pontos, menos um do que o Southampton, primeira equipa acima da zona de despromoção e que tem mais um jogo disputado.

Paul Lambert, de 48 anos, começou a carreira de treinador nos escoceses do Livingston, em 2005/06, passando depois pelos bancos de Wycombe Wanderers, Colchester, Norwich, Aston Villa, Blackburn Rovers e Wolverhampton.