Patrocinador anuncia que vai rescindir contrato com o Sporting

A empresa Grupovarius, patrocinador da secção de judo do Sporting, anunciou que se vai desvincular da equipa uma vez que "não existem condições para continuar ligados a uma imagem de violência, escândalos e incongruências", lê-se no comunicado publicado na página de Facebook da empresa.

"Após as declarações desta noite e face ao discurso transmitido pela comissão executiva da SAD do Sporting clube de Portugal e membros dos órgãos sociais, o Grupovarius informa que irá desencadear os mecanismos legais de forma a desvincular-se como principal sponsor do Judo do Sporting Clube de Portugal, bem como de qualquer outros compromissos e relações entre as partes", lê-se na nota.



A empresa condenou ainda "o ato criminoso de violência, agressões e incidentes dramáticos que aconteceram esta semana na Academia de Alcochete" e recordou a frase de Bruno de Carvalho no comentário ao episódio: "Foi chato, mas amanhã é um novo dia e temos de perceber que o crime faz parte do dia-a-dia e tem de ser punido no local certo"



"Como é possível pactuar com isto? Então e os jogadores que foram agredidos? Então a equipa técnica que foi agredida? E a dignidade da instituição Sporting clube de Portugal e os seus sócios? Falam sobre atenuantes que existiram sobre potenciais expulsões de sócios? Com que objetivo?, questiona o comunicado.



Alexandre Cavalleri, proprietário da Grupovarius, pediu ainda desculpa por ter feito parte da comissão de honra da candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do clube.



"Por esse motivo peço humildemente desculpa a todos os Sportinguistas, por não ter tido a visão nem o discernimento de perceber que a minoria tinha razão em razão ao atual Presidente, que a única coisa que sabe fazer é ofender desde o Presidente da República ao anónimo e desconhecido".



"Como sócio com o número 10.384 tenho uma enorme vergonha do atual momento e vejo um futuro muito negro", escreveu Cavalleri.