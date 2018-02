Rolando fez um autogolo na derrota do Marselha diante do PSG

Autogolo de Rolando ajudou à vitória parisiense por 3-0. Neymar saiu lesionado e em lágrimas

Foi a 14.ª vitória do Paris SG por três ou mais golos de diferença, em 27 jornadas da liga francesa, e mais uma prova da indiscutível supremacia da equipa parisiense: os rouge-et-bleu golearam este domingo o Marselha, por 3-0, cimentando a sua posição na liderança da Ligue 1.

Um autogolo de Rolando ajudou ao triunfo folgado do PSG. Ao minuto 27, o internacional português desviou para a própria baliza um remate de Neymar. Antes (10'), já Mbappé tinha adiantado a equipa da casa. E, depois (55'), Cavani completou o resultado. Perto do final, Neymar saiu lesionado no tornozelo: o brasileiro abandonou o relvado de maca e em lágrimas, indiciando que a lesão poderá ser grave.

Com o triunfo, o Paris SG, 1.º classificado da liga francesa, com 71 pontos, passa a ter 14 de vantagem sobre o 2.º, o Mónaco (57). O Marselha cai para o 3.º lugar (55).