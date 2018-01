Pub

Parisienses, sem Neymar, sofreram este domingo a segunda derrota no campeonato (1-2), no terreno do segundo classificado. Encontro marcado por violento choque entre Anthony Lopes e Mbappé

O Paris Saint-Germain, privado de Neymar, sofreu este domingo a segunda derrota no campeonato no reduto do vice-líder Lyon (1-2), em partida da 22.ª jornada da liga francesa.

A formação da casa inaugurou o marcador logo aos 2 minutos, por Nabil Fekir, e fechou as contas já em tempo de compensação da segunda parte, através de um grande golo de Memphis Depay.

Pelo meio, os parisienses perderam Kylian Mbappé (36'), que ficou a sangrar devido a um golpe na cabeça na sequência de um choque com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes; chegaram ao empate por intermédio de Kurzawa (45') e ficaram reduzidos a dez por expulsão de Daniel Alves (57').

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

No que concerne à tabela classificativa, o PSG mantém a liderança mas já só tem oito pontos de vantagem sobre o Lyon. O 3.º classificado Marselha e o 4.º Mónaco, a nove e dez pontos do primeiro lugar, também aproveitaram para se aproximar do topo.