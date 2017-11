Pub

O Paris Saint-Germain conquistou este domingo um importante triunfo na visita ao campeão Mónaco, por 2-1, e ficou mais confortável no comando da liga francesa, após 14 jornadas.

Os parisienses parecem imparáveis rumo ao título e têm agora 38 pontos, mais nove do que os monegascos e do que o Lyon, que goleou em casa do aflito Nice, por 5-0.

O pesadelo do treinador Leonardo Jardim começou aos 19 minutos, quando o avançado uruguaio Cavani aproveitou a liberdade na pequena área para desviar para o primeiro golo.

Aos 52, Neymar provocou um panálti que converteria no 2-0, enganando o guarda-redes croata Subasic (0-2).

O conjunto do principado ainda voltou ao jogo, em livre direto de João Moutinho (81), que beneficiou do desvio da trajetória da bola no amontoado de jogadores, mas depois nem ele nem Rony Lopes, que entrou aos 66 minutos, conseguiram impedir a derrota.

Este foi o 12.º triunfo do PSG, que já leva 45 golos na prova - média superior a três por jogo -- e que se mantém invicto.

Horas antes, o Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, atropelou o Nice com golos do holandês Depay (05 e 38), do marfinense Cornet (20), do dominicano Mariano Díaz (27) e do francês Maolida (79), deixando o rival em antepenúltimo, posição de descida.

Com Rolando no banco, Florian Thauvin (31) marcou o único golo com que o Marselha bateu o Guingamp, que não chegou a utilizar Pedro Rebocho.