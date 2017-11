Pub

Diretor de comunicação do FC Porto lançou livro esta sexta-feira

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, não vê qualquer escapatória para o Benfica no seguimento dos emails que alegadamente ligam o clube da Luz a "esquemas" de corrupção. De acordo com o dirigente azul e branco será "irreal" que as águias escapem de uma punição.

"Não podemos fazer previsões, mas as trapalhadas são tantas que me parece irreal que o Benfica possa escapar ileso a tudo isto que está a acontecer. Todas as semanas têm sido conhecidas novas práticas muito duvidosas", afirmou Francisco J. Marques, na conferência de imprensa de apresentação do livro "O Polvo Encarnado", revelando o que trata a sua publicação.

"Não é um livro de revelações. Há uma ou outra coisa nova, que terão de ler para conhecer. É um livro que procura sistematizar a informação destes últimos anos do futebol português e uma série de comportamentos e procedimentos protagonizados por pessoas direta ou indiretamente ligadas ao Benfica, que adulteram a verdade desportiva, é isso que o livro procura fazer", disse.