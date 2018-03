Pub

O emblema pacense recebeu e venceu este sábado os flavienses por 2-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga, e deu um passo importante com vista à manutenção no principal escalão do futebol português.

Necessitados de vencer, os pacenses adiantaram-se no marcador aos 27 minutos, por Luiz Phellype, e sentenciaram o marcador aos 54, por intermédio de Mabil.

Com esta vitória, o Paços de Ferreira subiu ao 14.º lugar com 28 pontos, mais cinco do que o Feirense, primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção, enquanto o Desportivo de Chaves ocupa um tranquilo oitavo posto com 36.