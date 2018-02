Porto, 03/02/2018 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta noite o Sporting Clube de Braga, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 21ª jornada da I Liga 2017/18. Golo Sérgio Oliveira (Pedro Correia / Global Imagens)

| Pedro Correia / Global Imagens