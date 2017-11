Pub

Segundo a imprensa espanhola, o madeirense pediu ao clube para contratar um defesa, um guarda-redes e um avançado que está em grande forma. E um destes jogadores até é português

Descontente publicamente com as saídas no último defeso de Pepe, James Rodríguez e Morata, Cristiano Ronaldo, segundo a imprensa espanhola, terá feito uma espécie de pedido natalício ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.



São três os futebolistas que Ronaldo quer a seu lado no Bernabéu. Falamos do jovem guarda-redes Kepa, atualmente no Athletic Bilbau, do defesa Marquinhos, jogador do Paris Saint-Germain, e, finalmente, de Gonçalo Guedes, que tem estado em evidência no Valência.



Se os primeiros dois nomes dependem de uma negociação, Gonçalo Guedes é um sonho impossível para janeiro visto que o avançado já jogou este ano pelo Paris Saint-Germain, clube que o emprestou ao Valencia. Ou seja, Gonçalo Guedes só pode jogar por estes dois emblemas até junho de 2018.



A ver vamos se Florentino Pérez consegue ser o Pai Natal que Ronaldo deseja para reduzir os oito pontos que o Barcelona tem de vantagem no campeonato e ainda para conseguir a terceira Liga dos campeões consecutiva.