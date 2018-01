Pub

Três mecânicos e três copilotos enfrentam o mítico rali sob a bandeira nacional, ao serviço de equipas estrangeiras.

É raro falar-se deles e quando se fala quase nunca é por um bom motivo. Uns são mecânicos, outros copilotos (navegadores). Vivem na sombra e têm como missão ajudar os pilotos a chegar ao fim da etapa e a conseguir a melhor classificação possível. Nada que os desvalorize enquanto profissionais.

Filipe Palmeiro é um deles. É navegador do piloto chileno Boris Garafulic (Mini X-Raid) e correu mundo numa fotografia revelada pelo Dakar em que aparecia a dar assistência a Nani Roma, que sofreu um acidente e teve de abandonar na terceira etapa. "Todos nós sabemos o risco que corremos, mas quando um amigo está naquela situação um aperto na mão ajuda bastante! Este Dakar não está a ser fácil e já houve vários acidentes. Dois dias antes deu apoio a Pedro Velosa (navegador de Pedro Mello Breyner ),que também teve de ser evacuado de helicóptero para o hospital", explicou ao DN o português, um dos seis que iniciaram o Dakar num papel secundário, mas de enorme importância.

Nos camiões, olhos postos no experiente José Martins, a integrar a tripulação como mecânico da equipa Boucou, e o reconhecido Paulo Fiuza (antigo copiloto de Carlos Sousa) que está em prova como mecânico dos espanhóis da Palibex Dakar Team. E ainda Marco Moreiras (ver entrevista) como mecânico no camião da equipa alemã South Racing .

A 40.ª edição do Dakar começou com um contingente de pilotos lusos ligeiramente mais reduzido do que o de 2017 (11 portugueses à partida, um recorde de participações). Começou a sofrer baixas (Mário Patrão e Paulo Gonçalves) mesmo antes de começar e continuou na primeira etapa - Joaquim Rodrigues abandonou após acidente. Tal como o estreante André Villas-Boas, que teve o motard Ruben Faria como navegador, e Pedro Mello Breyner, acompanhado do também português Pedro Velosa. Peripécias que deixaram Carlos Sousa (Renaut Duster Team) a correr sozinho, como piloto, pelas cores nacionais nos carros.